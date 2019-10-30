تشيلي تلغي استضافة مؤتمري المناخ والباسيفيك بسبب الاضطرابات

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، اليوم الأربعاء، إلغاء استضافة بلاده المؤتمر الدولي القادم لتغير المناخ المقرر تنظيمه في ديسمبر المقبل، ومؤتمر آسيا والباسيفيك المقرر إقامته في نوفمبر المقبل بسبب الاضطرابات الحالية بها.

وأعلن بينيرا تعديلاً وزارياً كبيراً أول، الاثنين، حيث أقال وزيري الداخلية والمالية في محاولة لوقف الاحتجاجات.

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كانت المظاهرات، التي اندلعت في مختلف أنحاء تشيلي والتي بدأت احتجاجاً على زيادة أجرة مترو الأنفاق وتطورت إلى مظاهرات أشمل ضد عدم المساواة، قد أودت بحياة 20 شخصاً وأسفرت عن دمار وعمليات نهب واسعة النطاق.

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كان مسؤول في الإدارة الأميركية قال، أمس الثلاثاء، إن اتفاق تجارة مرحلياً بين الولايات المتحدة والصين قد لا يكون جاهزا للتوقيع عليه في تشيلي الشهر القادم كما هو متوقع لكن هذا لا يعني انهياره.

ويعكف مفاوضون أمريكيون وصينيون على وضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج لتوقيعه خلال قمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي لباي كانت مقررة في تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر. بيد أن إعلان الرئيس التشيلي عدم استضافة المؤتمر استبعد إمكانية توقيع ذلك الاتفاق في المؤتمر الملغى.