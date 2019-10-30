مسؤولان أميركيان يدليان بشهادتهما في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب

يدلي مسؤولان بوزارة الخارجية الأميركية بشهادتهما أمام المحققين في مجلس النواب في إطار تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في حين يستعد المشرعون لتحديد الإجراءات التي تضفي الصفة الرسمية على عملية المساءلة.

ومن المقرر أن تمثل كرستين كروفت وكريستوفر أندرسون المختصان بشؤون أوكرانيا أمام لجان بمجلس النواب بعد يوم من قول مسؤول بارز بالبيت الأبيض إن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافسه الديمقراطي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي وقت لاحق اليوم، من المقرر أن تنظر لجنة الأنظمة الداخلية بمجلس النواب في قرار اقترحه الديمقراطيون يستعرض الإجراءات الخاصة بالمضي قدماً في تحقيق مساءلة الرئيس الجمهوري.

وذكرت تقارير صحفية، نقلاً عن تصريحات أعدها الدبلوماسيان، أنهما من المتوقع أن يستعرضا كيف أفسد البيت الأبيض جهود مسؤولي وزارة الخارجية لإبداء الدعم لأوكرانيا.

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تأتي شهادة المسؤولين بعد شهادة استمرت عشر ساعات أدلى بها موظف البيت الأبيض المقدَّم ألكسندر فيندمان الذي أثار القلق بشأن طلب ترامب، في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، من كييف التحقيق مع منافسه السياسي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق.

ويعد هذا الاتصال الهاتفي محور تحقيق المساءلة الذي يجريه الكونجرس لمعرفة ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطاته لتحقيق مكسب سياسي شخصي، وما إذا كان هذا التصرف يرقى إلى الجريمة الكبرى التي تتطلب مساءلة الرئيس وعزله بموجب الدستور.

وكان ترامب قد طلب ذلك بعد أن حجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بعد أن وافق عليها الكونجرس.