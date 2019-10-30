عمّان تستدعي سفيرها في إسرائيل على خلفية اعتقال مواطنين أردنيين

وصل السفير الأردني في تل أبيب إلى العاصمة عمّان، اليوم الأربعاء، بعد أن استدعته وزارة الخارجية في المملكة للتشاور احتجاجاً على استمرار اعتقال إسرائيل اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة عبدالباقي اللبدي وعبد الرحمن مرعي ومماطلة إسرائيل في الاستجابة لمطالبة الأردن الإفراج الفوري عنهما خلال شهور من المفاوضات.
كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي حذّر إسرائيل، أمس الثلاثاء، من استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين الاثنين، وشدد على أن استمرار اعتقالهما اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان، ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.
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وحمل الصفدي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين الأردنيين، مؤكداً أن الحكومة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودة اللبدي ومرعي سالمين إلى المملكة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إن اتصالاتها وضغوطها المكثفة مستمرة من أجل إطلاق سراح المواطنين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إدارياً في خرق مدان ومرفوض للقوانين الدولية.
وبحسب البيان، ستقوم السفارة الأردنية بعد ظهر اليوم بزيارة اللبدي.
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