القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تعلن عودتها من عدن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عودة قواتها العاملة في عدن بعد إنجاز مهامها العسكرية المتمثلة في تحرير عدن وتأمينها.

وأشارت إلى أن عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة.

وأوضحت القيادة العامة أن القوات الإماراتية العائدة من عدن أتمت مهامها العسكرية بنجاح كبير، حيث قامت بتحرير المدينة من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية في 17 يوليو 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وأثمرت عن تحرير العديد من الأراضي اليمنية من الانقلاب الحوثي ومنع التغلغل الإيراني الهادف للسيطرة على اليمن.

وأضافت أن القوات الإماراتية والسعودية الشقيقة وبعد تحرير عدن عملت على تأمينها عسكرياً وتثبيت الاستقرار، وملاحقة فلول الإرهابيين، والقضاء على بؤر التهديد كافة، حيث تمكنت من نشر الأمن، وتعزيزه في مختلف أرجاء محافظة عدن، وتمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم، ونتج عن مرحلة التمكين وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية.

وأكدت القيادة العامة أن قوة الواجب الإماراتية وبعد إنهائها مراحل التحرير والتأمين والتمكين قامت بناءً على الخطط الاستراتيجية المعتمدة من قيادة التحالف العربي بتسليم عدن للقوات السعودية واليمنية الشقيقة التي ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة تأمين المدينة والاستمرار في المحافظة على المكتسبات التي تحققت.

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وأشارت القيادة إلى أن القوات الإماراتية بالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى.

وأشادت القيادة العامة بالبطولات التي حققتها قوة الواجب الإماراتية منذ تحرير عدن في عام 2015، حيث سطر ضباط وضباط صف وأفراد القوة بطولات تسجل في التاريخ العسكري، حيث حققت القوة انتصارات عديدة في المعارك التي خاضتها ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، كما أشادت القيادة ببطولات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم وقيادتهم ونصرة للحق والوقوف مع الأشقاء.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن قواتها وكجزء من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستواصل دعم ومساندة الأشقاء في اليمن بما فيه مصلحة وخير اليمنيين.

وكان في استقبال قوة الواجب محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.