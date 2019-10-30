"قرقاش": الإمارات تدير علاقتها مع أنقرة بحكمة وكياسة

مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات تدير علاقتها

وكتب "قرقاش"، في تغريدة عبر حساب على موقع التدوين القصير "تويتر": " قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة "الجزيرة" القطرية.. ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي".

وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة "الجزيرة" القطرية.

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وزعم أوغلو في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الإمارات حاولت أن تأتي بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بدلًا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عودة قواتها العاملة في عدن بعد إنجاز مهامها العسكرية المتمثلة في تحرير عدن وتأمينها.