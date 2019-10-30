"إنفستكورب" تخطط لاستثمار مليار دولار في الشرق الأوسط

وقال حازم بن جاسم: "سنركز على الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان الاجتماعي، والطرق، والمرافق" مضيفاً أن الباقي سيُستثمر في دول الخليج العربية الأخرى، وفي الشرق الأوسط، وشمال افريقيا عموماً.

وأوضح في مقابلة على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن الصندوق يريد النشاط في مشاريع مثل الموانئ في عُمان، والمرافق في الإمارات، والبنية التحتية للطرق ذات الرسوم في البحرين.

وتابع أن إنفستكورب من أضخم وأنشط شركات الاستثمار المباشر في السوق السعودية، واستثمرت أكثر من 700 مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة.

وتشمل الاستثمارات شركة لجام للرياضة، وذيب لتأجير السيارات، ولازوردي، صانع الحلي الذهبية الرائد في العالم العربي.

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وقال: "تمكنا من العثور على استثمارات جذابة وإداراتها ثم التخارج منها".

وأضاف أن الشركة قد تساعد في تحول بعض الشركات المملوكة ملكية عائلية وتطورها لتصبح شركات مدرجة.

وأضاف أن إنفستكورب تعتزم إطلاق صندوقها الثاني للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قريباً، ومن المرجح أن يكون حجمه 400 مليون دولار، مع مشاركة هاربور فست، مستثمراً رئيسياً. وسيستثمر الصندوق في الشركات الخاصة بالمنطقة.

وخارج منطقة الخليج، تعد أوروبا وأمريكا الشمالية السوقين الرئيسيتين لإنفستكورب تاريخياً.