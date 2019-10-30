اليمن.. نكشف سير المعارك بجبهة "الفاخر" بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي

كشف الإعلامي اليمني مرزوق الصيادي أن جبهة الفاخر باليمن تشهد في هذة الاثناء مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابيه من جهة أخرى ، حيث حاولت المليشيات بالتسلل إلى تبة " الرمد " التي يسطير عليها أبطال القوات المشتركة، ويجري التعامل مع المجموعة المتسللة في حين تدرو مواجهات بالاسلحة المتوسطة و الثقيلة بين الطرفين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن المواجهات تدور في منطقة حبيل العبدي ومفرق الطريق الرابط بين الفاخر وبيت الشرجي غربآ فيما مدفعية المقاومه الجنوبية قامت بظرب أهداف تابعة للمليشيات في مرخزة .

وأضاف أن ثلاثة من مسلحي الحوثي الذي نفذ محاولة التسلل الى تبة الرمد سقطوا قتلا ولاتزال جثثهم في اسفل التبة.

وتواصل القوات المشتركة مسنودة بالحزام الأمني في جبهة العود بمحافظة الضالع، منذ أمس التقدم بإتجاه بيت الشرجي وسط إحتدام معارك ضارية وعنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.

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وتلقت مليشيا الحوثي الإيرانية ضربات خلفت عشرات القتلى والجرحى، وتعيش المليشيات حالة إنهيار كبير وتقهقر وفرار جماعي لعناصرها من ساحة المواجهات.

وتتوالى الانتصارات فبعد تحرير منطقة الفاخر شنت القوات هجوماً عنيفاً على مليشيات الحوثي في جبهة الأزارق، حيث تمكنت القوات الجنوبية من تحرير مواقع عدة أهمها موقع لكمة ورزان وموقع القرن ولكمة اليهودي وموقع الأساس وموقع نقطة مقطار وجميعها مواقع تقع حدودية تابعة إدارياً لمنطقة الحشاء.

كما شنت قوات الحزام الأمني مسنودة بوحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية عملية عسكرية استباقية وخاطفة سيطرت خلالها على موقع "الذاري" المطل على قرية "ذيبان" غربي مديرية قعطبة بالضالع.

وواصلت القوات تقدمها صوب مواقع تبة القراميد، وهي مواقع عسكرية تتمركز فيها مليشيات الحوثي في باب غلق بقعطبة.

وشهدت بلدة شخب اشتباكات عنيفة كما شنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني هجوماً حوثياً عنيفاً في جبهة باب غلق واحدة من أشرس جبهات القتال بمديرية قعطبة مكبدة المليشيات خسائر جديدة تضاف إلى رصيد انتكاساتهم المتتالية بمختلف جبهات الضالع.