كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة المحتجين الجزائريين في تحد لـ "القوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان رياض مصطفاي يسير عبر العاصمة الجزائرية كل يوم جمعة منذ فبراير شباط للمطالبة بإزالة التسلسل الهرمي الحاكم وإنهاء الفساد وانسحاب الجيش من السياسة.

على الرغم من تلبية بعض مطالبه، يخطط مصطفاي للاستمرار في المسيرة كل أسبوع مع عشرات الآلاف من الآخرين الذين لا يعتقدون أن الانتخابات في ديسمبر ستغير أي شيء، طالما بقيت النخبة الحاكمة المعتمة في السلطة.

وقال مصفف الشعر المتدرب البالغ من العمر 23 عامًا نحن مستمرون في الاحتجاج لأننا لا نثق في النظام.

ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية، استقال الرئيس الجزائري المخضرم عبد العزيز بوتفليقة بعد عقدين من توليه السلطة، وتم إلقاء القبض على العديد من زنزانته بتهمة الفساد، وكان رئيس الأمن الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وراء القضبان.

والآن، الحرس القديم، المعروف باسم الجزائريين باسم "Le Pouvoir"، أو "The Power"، يأمل أن تنهي الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر حالة من النسيان الدستوري وأن تنشئ حكومة تتمتع بشرعية كافية لإسقاط المتظاهرين.

ولكن مع مرور ستة أسابيع على الانتهاء، ينظر الجانبان بشكل متزايد إلى الانتخابات باعتبارها اختبارًا محوريًا للقوة بعد المطلب العام الأكثر استدامة للتغيير السلمي منذ عقود.

كما رفضت حركة المعارضة الغامضة بلا قيادة والمعروفة باسم "Hirak" باللغة العربية الانتخابات قائلة إنها لن تكون حرة أو نزيهة في ظل التسلسل الهرمي الحاكم وتأمل في أن تجبر نسبة المشاركة الصغيرة السلطات على قبول تغييرات أكبر.

وفي الوقت نفسه، زادت الحكومة من الضغط على المتظاهرين منذ الصيف من خلال زيادة تواجد الشرطة في المسيرات، واعتقال العشرات من المتظاهرين واحتجاز شخصيات معارضة بارزة.

كما هيمنت شبكة غير رسمية من السياسيين والجنرالات وقادة الأمن على الجزائر منذ الاستقلال، وفي عام 1992 ألغوا سلسلة من الانتخابات التي كان الإسلاميون المتشددون في طريقهم للفوز فيها، مما أدى إلى حرب أهلية طويلة قُتل فيها 200 ألف شخص.

'اكمل الوظيفة'

بالنسبة لبعض مئات الآلاف الذين ساروا في ذروة الاحتجاجات في الربيع، كان رحيل بوتفليقة في أبريل وسجن حلفائه الرئيسيين كافيًا لوقفهم.

وقال جلال العلو أحد أصدقاء مصطفاي "أعتقد أن حراك حقق معظم أهدافه، والآن نحن بحاجة إلى المضي قدمًا".

كما تم تسجيل حوالي 22 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية، ولأول مرة، لا ينتمي أي منهم إلى حركة التحرير الجزائرية، جبهة التحرير الوطني، التي حصلت على الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 بعد حرب عصابات دامية استمرت ثماني سنوات.

كما قال جيش البلاد، الذي كان منذ فترة طويلة وسيطًا سياسيًا مؤثرًا، إنه لن يدعم أي مرشح محدد في محاولة لإقناع الناخبين بأن الانتخابات ستكون نزيهة.

ولكن هذا لا يكفي للآخرين الذين لا يزالون ملتزمين بالاحتجاجات.

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وقال طالبين، اللذين رفضا ذكر أسماء عائلتهما، إنهما يريدان من جميع الشخصيات البارزة المرتبطة ببوتفليقة أن تترك مكتبها وأن يتراجع الجيش عن السياسة قبل أن يقبلوا انتخابات ديسمبر.

وقال شوقي: "لا يمكن لأحد أن يعارض الانتخابات لإنهاء الأزمة والمضي قدمًا ولكننا نعتقد أن الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة غير مضمونة بعد".

"المصانع الاقتصادية"

بالنسبة إلى مصطفاي، تمثل الاحتجاجات فرصة للجزائر، أكبر دولة في إفريقيا، للانضمام إلى نادي الديمقراطيات، مع الحكومات المدنية التي تعمل في ظل سيادة القانون.

وإنه من منطقة جولي فو بالقرب من وسط مدينة الجزائر، وهو واحد من ستة أطفال يعيشون في شقة متواضعة مع والديهم المتقاعدين. مثله مثل معظم قادة البلاد المعاصرين، فإن والده هو محارب قديم في الكفاح من أجل الاستقلال.

كما تعتبر الذكرى السنوية لبدء الانتفاضة ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر 1954، تسعى المعارضة إلى احتجاج كبير بشكل خاص في محاولة للاستيلاء على عباءة الحرية من الحرس القديم.

وإن الإحباطات الاقتصادية لعائلته، مثل إخفاقه في العثور على وظيفة ومعاش والده الصغير البالغ 290 دولار في الشهر، قد أضافت إلى تصميم مصطفاي على تأمين تغييرات شاملة في بلد يعد مصدرًا رئيسيًا للنفط والغاز وعضو أوبك.

وأثار الفساد الكثير من الغضب وراء احتجاجات هذا العام، حيث يعتقد الكثير من الجزائريين أن الوضع يزداد سوءًا في السنوات الأخيرة حيث أجرت الحكومة إصلاحات اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص.

كما قال الاقتصاديون إن التغييرات ضرورية لتقليل اعتماد الدولة على النفط الذي يمثل 85٪ من صادرات الجزائر، ولكن عندما كان أعضاء النخبة الحاكمة وأقاربهم ورجال أعمالهم الودودين قد كسبوا ثروات، غضب الناس.

واحتلت الجزائر المرتبة 105 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية العام الماضي برصيد 35 من 100، أي أقل من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومما زاد الأمر سوء، عندما انخفضت أسعار النفط العالمية في عام 2014، لتصل إلى احتياطيات الجزائر من العملات الأجنبية، استجابت الحكومة بخفض إنفاقها الفخم على برامج الرعاية الاجتماعية.

ولقد سرق حكامنا موارد البلاد، الجزائر غنية لكن الجزائريين فقراء.

ومع ذلك، يقر العلم الوطني وهو يسير كل أسبوع، ويعترف بأن التغيير الأوسع سيكون صعبًا وأن حركة الاحتجاج تفتقر إلى استراتيجية واضحة.

ونحن نفهم أنه يجب أن يتوقف يوم واحد، لكن ليس الآن.

وقال "يجب أن يذهب رجال بوتفليقة أولًا، لقد أطلقنا الحراك، لكننا لا نعرف كيف ننهيه".

