كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: إيران فشلت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران أظهرت فشلا متعمدا في معالجة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد بومبيو، خلال كلمته اليوم، أن الحرس الثوري الإيراني ضالع في خطط غير مشروعة لتمويل أنشطته الخبيثة.

وأشار إلى أنه على الشركات في جميع أنحاء العالم أن تتوخى الحذر لتجنب تمويل أنشطة إيران.

أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الأربعاء، بيان صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية لمليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.