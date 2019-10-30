كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يندد بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بإبادة الأرمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بإلغاء زيارته المقررة إلى واشنطن، في الشهر المقبل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الاعتراف بإبادة الأرمن.

وأعلن أردوغان، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يشكك في التحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف: "اتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوات يجعلنا نشكك في تحالفنا"، وقرار مجلس النواب الأمريكي لا قيمة له، ولا نعترف به". واستدعت وزارة الخارجية التركية صباح الأربعاء، السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، لإبداء رفضها للقرار. وقال الرئيس التركي: "إنها إهانة كبرى لبلادنا. جمعيتنا الوطنية ستوجه الرد الضروري على هذا الإجراء". وشكك أردوغان في الاجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 13 من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل في واشنطن، كما هو مقرر في جدول أعمال القائدين. وصادق مجلس النواب الأمريكي على قرار يعترف، للمرة الأولى، بتعرض الأرمن لتطهير عرقي من جانب الإمبراطورية العثمانية، وذلك في خضم تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، التي تنكر الإبادة الجماعية، ولطالما اتخذت موقفاً عدائياً من الدول التي تقر بهذه المجزرة رسميا. Advertisements وجاء تبني هذا القرار قبل دقائق من مصادقة مجلس النواب بشبه إجماع أيضاً على فرض عقوبات ضد تركيا، بسبب الهجوم العسكري ضد الأكراد في شمال شرق سوريا. ويأتي الاعتراف بالإبادة الجماعية والعقوبات على تركيا بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من سوريا، ما فتح الطريق أمام الهجوم التركي ضد الميليشيات الكردية، التي كانت حليفة لواشنطن في مكافحة تنظيم داعش. يشار إلى أن تركيا تعترف بتعرض أرمن لمذابح في 1915 في إطار حرب الدولة العثمانية في الأناضول، لكنها ترفض تصنيف ما حدث بـ"الإبادة الجماعية". وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون أرميني تعرضوا للقتل، بسبب الترحيل الواسع للسكان نحو الصحراء في سوريا، على أيدي القوات العثمانية.