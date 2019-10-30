كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اعتقال 100 شخص لانتمائهم لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح قائد الشرطة التركية، أنه تم اعتقال 100 شخص في غارات ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن التنظيم كان يخطط لشن هجوم.

وقال قائد الشرطة محمد أكتاس اليوم الأربعاء، إن المشتبه بهم اعتقلوا في 26 غارة عبر 21 مقاطعة، حيث أنه يزعم علي استعدادهم لهجوم محتمل ليتزامن مع احتفالات أمس الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية التركية، أن الشرطة احتجزت ثلاثة من المتشددين من جماعة الدولة الإسلامية، الذين يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجوم "مثير" في أعقاب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقالت وكالة الأناضول أمس الثلاثاء، إنه تم اعتقال الثلاثة الذين لم يتم تحديد هويتهم في غارات متزامنة في إسطنبول.