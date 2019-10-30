أتليتيكو مدريد ينفي اهتمامه بالتعاقد مع نجم برشلونة

نفى نادي أتليتيكو مدريد الإسباني صحة الأخبار التي ربطته باللاعب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان منتخب كرواتيا وفريق برشلونة الإسباني، مؤكدا بأنه لا يضع اللاعب ضمن مخططاته.

وحسب صحيفة “ماركا”، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر من إدارة النادي الأبيض والأحمر، فإن ” أتليتيكو مدريد لا يفكر بشكل تام في تقديم عرض لبرشلونة من أجل ضم راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وشددت نفس الصحيفة، على أن “الروخي بلانكوس” لم يربطوا أي اتصال مع اللاعب أو مع وكيل أعماله، كما ذهبت إلى ذلك العديد من التقارير في إسبانيا.

راكيتيتش، الذي فقد مكانته الأساسية هذا الموسم داخل برشلونة، كان قريبا جدا من الانضمام، الصيف الماضي ليوفنتوس الإيطالي، كما أنه مرشح بقوة للانتقال لأحد أندية الدوري الإيطالي أو الإنجليزي، الصيف القادم.