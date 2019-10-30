في مشهد مروع.. كلاب تهاجم طفلين في وضعية تشرد وشبان يوثقون اللحظة!

مأساة حقيقية تلك، التي حدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وبالضبط في إحدى الحدائق، التي تعتبر ملاذا للأطفال في وضعية الشارع، بالقرب من مستشفى مولاي يوسف في الدارالبيضاء، حيث تعرض طفلان، يعيشان في وضعية الشارع، لهجوم خطير من طرف كلاب، بعد أن حرضها عليهما خمسة شبان.

وبحسب ما كشفه عبد الغني حسبان، المساعد الاجتماعي في جمعية الإسعاف الاجتماعي المتنقل، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه عاين أثناء قيام الفرقة المتنقلة التابعة للجمعية، تحريض خمسة شبان لكلابهم على طفلين، يعيشان في وضعية الشارع.

وأورد المتحدث ذاته أن الكلاب نهشت لحم الطفلين، أمام ضحكات أصحابها، بل إنهم قاموا بتوثيق اللحظة بعدسات هواتفهم المحمولة، غير مبالين بتوسلات الطفلين في مشهد صعب أي يوصف.

Advertisements

وأفاد عبد الغني حسبان أن الشبان الخمسة ينحدرون من “درب لوبيلا”، وتتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، لم يبالوا بتوسلات الطفلين، خصوصا أن الكلاب كانت مدربة، فنهش لحمهما، وهما يصرخان من شدة الألم.

يذكر أن الضحيتين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الشبان الخمسة بالفرار.