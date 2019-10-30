منشق عن "داعش" سلّم البغدادي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية اليوم، الأربعاء، أنه من المرجح أن يحصل العميل، الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أبو بكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.
وقالت الصحيفة إن العميل كان عضوا في"داعش" وسهّل تحركات البغدادي في سورية، وساعد في بناء مخبئه في سورية.
وقتلت القوات الأميركية الخاصة البغدادي في غارة على مخبئه ليل السبت - الأحد.
وقالت الصحيفة إن المخبر كان موجودا في المكان وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين.
ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف عن هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.
وإلى جانب تحركات البغدادي، كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأ البغدادي بشكل دقيق، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر، الذي وصفه مسؤول بأنه من العرب السنة وانقلب على التنظيم الإرهابي بعد أن قتل أحد أقاربه.
وبعد ذلك أبلغ الأكراد بتفاصيله للأميركيين الذين امضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي، بحسب الصحيفة.
وكان أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، مقتل أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أميركية مساء السبت؛ فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن جهاز المخابرات التابع للجيش العراقي "حدد موقع البغدادي بدقة وأبلغ به الولايات المتحدة".
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