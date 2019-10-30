تظاهرة في رام الله تطالب بالعدول عن حجب المواقع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جدد مشاركون في اعتصام وسط رام الله اليوم، الأربعاء، رفضهم لحجب عشرات المواقع الإلكترونية، مطالبين المؤسسات الحكومية والهيئات المسؤولة بالعدول عن القرار، واحترام حرية الرأي والتعبير.
ورفع المشاركون لافتات تدعو لوقف العمل بقرار الحجب، مستنكرين القرار الذي حجب مواقع إخبارية تنقل واقع المواطنين ما يتعرضون له في حياتهم اليومية، وجرائم الاحتلال.
ومن شعارات التي رفعها وهتفها المتظاهرون كانت "الموت ولا المذلة"، من يتحدث عن الفساد يُحجب" و"لا لتكميم الأفواه" وغيرها.
ونظم الاعتصام، الحراك الفلسطيني الموحد، الذي قال إنه رسالة رفض لسياسة تكميم الأفواه، وللمطالبة بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحرم المواطنين من حرية التعبير.
وقال الحراك إن الأيام القادمة ستشهد وقفات واعتصامات في المدن، رفضا للقرارات التعسفية، بخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة.
ويذكر أن محكمة الصلح في مدينة رام الله قررت، مؤخرا، الاستجابة لطلب النائب العام حجب 59 موقعا إلكترونيا وصفحة فيسبوكية، بينها موقع عرب 48، بادعاء أنها تضمنت مواد وصورا من شأنها "تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.