نجم اسود الرافدين يوجه رسالة لرياضيي العالم بشأن تظاهرات العراق

نجم المنتخب الوطني اجرى حواراً مع شبكة "توتو ميركاتو ويب" الايطالية، تحدث فيها عن التظاهرات في العراق وموقفه منها.
وقال عدنان في حديث للشبكة الايطالية، ترجمته الخليج 365، إن "الناس هنا في العراق غير راضين عن الحكومة الحالية، جميع محافظات بلدي موجودة في الشوارع للتظاهر".
واوضح "نعم، نريد التغيير، العراق احد أغنى البلدان في العالم، ويجب ان لا يعيش في حالة من الفقر كما يعيشها شعبه اليوم".
وبين بالقول، "أود الحصول على الدعم من جميع الرياضيين في العالم، أتمنى أن يكونوا إلى جانب الشعب العراقي، معنا، نحن نحب الحياة، نريد أن نعيش في سلام، نحن المتظاهرون كثيرون في الميدان سواء من عامة الشعب وحتى من الشخصيات الرياضية" .
وتابع عدنان، "ساتواجد في التحرير لدعم المتظاهرين حتى يتم تغيير الحكومة باكملها".
يذكر ان عدنان فضل عدم السفر الى كندا في هذه الظروف العصيبة التي يعيشها العراق، وفضل التواجد في ساحات التحرير لدعم المتظاهرين.
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