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بالوتيلي يواجه خطر العقوبة بسبب فعل غير اخلاقي

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2019-10-30 | 17:10

بالوتيلي يواجه خطر العقوبة بسبب فعل غير اخلاقي

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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا، معرض للعقوبة بالإيقاف أو الغرامة بسبب ما بدر منه تجاه جماهير إنتر ميلان، خلال مباراة الفريقين أمس.
وفاز إنتر بثنائية مقابل هدف على بريشيا، وتصدر ترتيب مؤقتًا قبل مواجهة يوفنتوس وجنوى مساء يوم امس.

ماريو حاول كثيرًا على مرمى فريقه السابق، ولكن الحارس سمير هندانوفيتش كان بالمرصاد لكل كرات بالوتيلي، الذي لم يستطع أن يسجل.


جماهير النيرازوري وجهت العديد من الهتافات المضادة للاعب وصافرات الاستهجان طوال المباراة، ليظهر ماريو لعم الإصبع الأوسط بيده، في إشارة خارجة، التقطتها الكثير من الكاميرات في ملعب المباراة.

وأشارت تقارير موقع "إنتر نيوز" الإيطالي، إلى أن "بالوتيلي مهدد بالعقوبة أو الغرامة بسبب ما فعله تجاه جماهير إنتر ميلان، التي هي كذلك قد يتم معاقبتها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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