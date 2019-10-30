بالوتيلي يواجه خطر العقوبة بسبب فعل غير اخلاقي

وفاز إنتر بثنائية مقابل هدف على بريشيا، وتصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا قبل مواجهة يوفنتوس وجنوى مساء يوم امس.

ماريو حاول كثيرًا على مرمى فريقه السابق، ولكن الحارس سمير هندانوفيتش كان بالمرصاد لكل كرات بالوتيلي، الذي لم يستطع أن يسجل.



جماهير النيرازوري وجهت العديد من الهتافات المضادة للاعب وصافرات الاستهجان طوال المباراة، ليظهر ماريو لعم الإصبع الأوسط بيده، في إشارة خارجة، التقطتها الكثير من الكاميرات في ملعب المباراة.

وأشارت تقارير موقع "إنتر نيوز" الإيطالي، إلى أن "بالوتيلي مهدد بالعقوبة أو الغرامة بسبب ما فعله تجاه جماهير إنتر ميلان، التي هي كذلك قد يتم معاقبتها".

