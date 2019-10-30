بالوتيلي يواجه خطر العقوبة بسبب فعل غير اخلاقي

2019-10-30 | 17:10
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا، معرض للعقوبة بالإيقاف أو الغرامة بسبب ما بدر منه تجاه جماهير إنتر ميلان، خلال مباراة الفريقين أمس.
ماريو حاول كثيرًا على مرمى فريقه السابق، ولكن الحارس سمير هندانوفيتش كان بالمرصاد لكل كرات بالوتيلي، الذي لم يستطع أن يسجل.
جماهير النيرازوري وجهت العديد من الهتافات المضادة للاعب وصافرات الاستهجان طوال المباراة، ليظهر ماريو لعم الإصبع الأوسط بيده، في إشارة خارجة، التقطتها الكثير من الكاميرات في ملعب المباراة.
وأشارت تقارير موقع "إنتر نيوز" الإيطالي، إلى أن "بالوتيلي مهدد بالعقوبة أو الغرامة بسبب ما فعله تجاه جماهير إنتر ميلان، التي هي كذلك قد يتم معاقبتها".
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