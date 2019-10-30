بواتينغ.. كلمة السر لحل مشاكل دفاعات يوفنتوس

2019-10-30 | 17:07
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس عاد من جديد للتفاوض حول التعاقد مع الألماني جيروم بواتنج مدافع بايرن ميونخ الألماني، لتعزيز الخط الخلفي، لخال فترة الانتقالات الشتوية.
وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن "يوفنتوس يستفسر من وكيل جيروم بواتنج امكانية ضم اللاعب في الشتاء أو على أقصى تقدير خلال فترة الانتقالات الصيفية".
ويسعى يوفنتوس لتدعيم صفوفه خاصة مع استقباله العديد من الأهداف منذ بداية الموسم متأثرًا بغياب كيليني، مما جعل ساري يبحث عن مدافع صاحب خبرات لمساعدة بونوتشي ودي ليخت.
ويواجه يوفنتوس اليوم نظيره جنوى ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز.
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