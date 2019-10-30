بواتينغ.. كلمة السر لحل مشاكل دفاعات يوفنتوس

يوفنتوس تعرض لانتكاسة بإصابة مدافع جورجيو كيليني في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي، ولا يوجد لديه سوى بونوتشي ودي ليخت، بالإضافة للتركي ديميرال.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن "يوفنتوس يستفسر من وكيل جيروم بواتنج امكانية ضم اللاعب في الشتاء أو على أقصى تقدير خلال فترة الانتقالات الصيفية".



ويسعى يوفنتوس لتدعيم صفوفه خاصة مع استقباله العديد من الأهداف منذ بداية الموسم متأثرًا بغياب كيليني، مما جعل ساري يبحث عن مدافع صاحب خبرات لمساعدة بونوتشي ودي ليخت.

ويواجه يوفنتوس اليوم نظيره جنوى ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز.

