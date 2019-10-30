فيراتي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2024

2019-10-30 | 17:04
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أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن الدولي الإيطالي ماركو فيراتي وقع على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة مواسم أخرى، حتى 2024.
صاحب الـ26 عامًا انضم إلى باريس من بيسكارا في 2012، وحاليًا يخوض موسمه الثامن ويعتبر من قادة الفريق الفرنسي، كما أنه أحد أهم اللاعبين للمدرب توماس توخيل.
وذكرت تقارير راديو مونتي كارلو أن "فيراتي جدد عقده من جديد في 2016 مع باريس سان جيرمان حتى 2021، ويسعى النادي الفرنسي للحفاظ عليه حتى 2024".
الإذاعة الفرنسية أكدت بأن "اللاعب الإيطالي وقع على العقود والإعلان الرسمي سيكون خلال أيام قليلة جداً".
وذكرت تقارير راديو مونتي كارلو أن "فيراتي جدد عقده من جديد في 2016 مع باريس سان جيرمان حتى 2021، ويسعى النادي الفرنسي للحفاظ عليه حتى 2024".
الإذاعة الفرنسية أكدت بأن "اللاعب الإيطالي وقع على العقود والإعلان الرسمي سيكون خلال أيام قليلة جداً".
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