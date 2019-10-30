فيراتي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2024

صاحب الـ26 عامًا انضم إلى باريس من بيسكارا في 2012، وحاليًا يخوض موسمه الثامن ويعتبر من قادة الفريق الفرنسي، كما أنه أحد أهم اللاعبين للمدرب توماس توخيل.

وذكرت تقارير راديو مونتي كارلو أن "فيراتي جدد عقده من جديد في 2016 مع باريس سان جيرمان حتى 2021، ويسعى النادي الفرنسي للحفاظ عليه حتى 2024".



الإذاعة الفرنسية أكدت بأن "اللاعب الإيطالي وقع على العقود والإعلان الرسمي سيكون خلال أيام قليلة جداً".