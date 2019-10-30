صلاح ينافس ميسي ورونالدو في جوائز جلوب سوكر 2019

وغرد الحساب الرسمي للجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكشف عن الأسماء وهم محمد صلاح، ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو ، فيرجيل فان دايك، ساديو ماني، أليسون بيكر وبرناردو سيلفا.

وكان كريستيانو رونالدو هو آخر لاعب قد نجح في الحصول على جائزة الأفضل في عام 2018، وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بها 5 مرات في أعوام 2011، 2014، 2016، 2017 و2018.



بينما حصل ليونيل ميسي على الجائزة مرة واحدة في عام 2015، بالتساوي مع رادميل فالكاو في عام 2012 وفرانك ريبيري في عام 2013.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب عربي في عام 2016 من جلوب سوكر.

