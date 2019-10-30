اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال متهمين بالبصرة أحدهما ظهر بفيديو يقوم بحرق عجلات الشرطة خلال التظاهرات.
وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة تلقي القبض على متهمين اثنين في مركز محافظة أحدهما ظهر بمقطع فيديو يقوم بحرق عجلات الشرطة أثناء التظاهرات".
وأضاف أن "استخبارات الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم في منطقة السعدون بحوزته مواد يستخدمها لصناعة قنابل المولوتوف ورميها على القوات الامنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: اعتقال متهمين في البصرة أحدهما ظهر بفيديو يقوم بحرق عجلات الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.