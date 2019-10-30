الداخلية: اعتقال متهمين في البصرة أحدهما ظهر بفيديو يقوم بحرق عجلات الشرطة

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال متهمين بالبصرة أحدهما ظهر بفيديو يقوم بحرق عجلات الشرطة خلال التظاهرات.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة تلقي القبض على متهمين اثنين في مركز محافظة أحدهما ظهر بمقطع فيديو يقوم بحرق عجلات الشرطة أثناء التظاهرات".

وأضاف أن "استخبارات الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم في منطقة السعدون بحوزته مواد يستخدمها لصناعة قنابل المولوتوف ورميها على القوات الامنية".