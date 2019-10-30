"سارق الطعام" بديلا للأمريكي المشاغب في سلة الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب نادي الزمالك المصري من التعاقد مع لاعب كرة السلة الأمريكي إيرفينج ووكر، لتعويض مواطنه تيريل ستوجلين، الذي فسخ عقده مع الفريق مؤخراً بالتراضي.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن مؤخراً عن فسخ الزمالك تعاقده مع ستوجلين بالتراضي بين الطرفين، بعد تنازله عن جميع حقوقه لدى النادي.

ورغم مساهمة ستوجلين الكبيرة في قيادة الزمالك للتتويج بلقب دوري السوبر بالموسم المنقضي للمرة الأولى بعد غياب 12 عاماً، وتمديد عقده هذا الموسم لعام آخر، إلا أنه دخل في أزمة كبيرة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة عصام عبدالحميد، مطلع الموسم الجاري، وتورط في مشادة مع إدارة الفريق قبل التوصل بين الطرفين لفسخ التعاقد.

وتورط ووكر في واقعة شهيرة أثناء لعبه لفريق فلوريدا بدوري الجامعات الأمريكي قبل 7 سنوات، حيث قالت شبكة "ESPN" الإخبارية الأمريكية إن إيرفينج تم اعتقاله من قبل شرطة مدينة جاينيسفيل الأمريكية في 31 مارس/آذار 2012، بسبب سرقته الطعام من أحد الباعة الجائلين، قبل أسبوع من إنهاء موسمه مع فريق فلوريدا.

ووفقاً لبيان الشرطة، فإن ووكر قام بطلب وجبة "تاكو" (طعام تقليدي مكسيكي يرتكز على خبز الذرة) من أحد الباعة الجائلين في وسط المدينة، بقيمة 3 دولارات، وقام بتناوله ثم هرب دون أن يدفع ثمن هذا الطعام.



وألقي القبض على لاعب السلة الأمريكي بمساعدة دوريات للشرطة في المدينة بعد مطاردته، وبعد إلقاء القبض عليه اعترف اللاعب بأنه سرق الطعام وتناوله ثم فر هارباً.

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وامتثل ووكر للمحكمة يوم 19 أبريل/نيسان عام 2012 وثبت اتهامه بالسرقة ومقاومة الشرطة دون عنف، ولم يقتاد إلى السجن، وتم الإفراج عنه بعد دفع غرامة مالية.

وسبق لإيرفينج، الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، أن خاض عدة تجارب بدوري الجامعات الأمريكي ودوري الدرجة الثانية الإيطالي وأيضاً الدوريين البولندي والفرنسي.

ومن المقرر أن يصل ووكر، مساء الثلاثاء، إلى القاهرة، لإتمام تعاقده مع الزمالك والانضمام لتدريبات الفريق.





وحسب لوائح اتحاد السلة المصري، يسمح لكل نادٍ بتسجيل لاعب أجنبي واحد في القائمة، مع إمكانية استبداله حتى قبل الدور ربع النهائي من بطولة الدوري، مع دفع رسوم مالية.



ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.