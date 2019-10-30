قرقاش: ندير علاقاتنا مع تركيا بحكمة وكياسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الطريقة التي تدير بها دولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع تركيا أفضل مما تدير أنقرة علاقاتها مع العالم العربي.



وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء،: "قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة "الجزيرة" القطرية، ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي".



