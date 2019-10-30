مسؤولان بالخارجية الأمريكية يدليان بشهادتهما في "عزل ترامب"

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رويترزالأربعاء 2019/10/30 07:32 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - رويترز
يدلي مسؤولان بوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بشهادتهما أمام المحققين في مجلس النواب في إطار تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يستعد المشرعون لتحديد الإجراءات التي تضفي الصفة الرسمية على عملية المساءلة.
ومن المقرر أن تمثل كرستين كروفت وكريستوفر أندرسون المختصان بشؤون أوكرانيا أمام لجان بمجلس النواب بعد يوم من قول مسؤول بارز بالبيت الأبيض إن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافسه الديمقراطي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وفي وقت لاحق اليوم من المقرر أن تنظر لجنة الأنظمة الداخلية بمجلس النواب الأمريكي في قرار اقترحه الديمقراطيون يستعرض الإجراءات الخاصة بالمضي قدما في تحقيق مساءلة الرئيس الجمهوري.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن تصريحات أعدها الدبلوماسيان أنهما من المتوقع أن يستعرضا كيف أفسد البيت الأبيض جهود مسؤولي وزارة الخارجية لإبداء الدعم لأوكرانيا.
تأتي شهادة المسؤولين الأمريكيين بعد شهادة استمرت 10 ساعات أدلى بها موظف البيت الأبيض اللفتنانت كولونل ألكسندر فيندمان الذي أثار القلق بشأن طلب ترامب، في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو/تموز مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، من كييف التحقيق مع منافسه السياسي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق.
ويعد هذا الاتصال الهاتفي محور تحقيق المساءلة الذي يجريه الكونجرس الأمريكي لمعرفة ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطاته لتحقيق مكسب سياسي شخصي، وما إذا كان هذا التصرف يرقى إلى الجريمة الكبرى التي تتطلب مساءلة الرئيس وعزله بموجب الدستور.
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