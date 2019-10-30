رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الأرجنتين المنتخب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس البرتو فرنانديز.



وفاز مرشح اليسار ألبرتو فرنانديز بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين من الجولة الأولى بحصوله على 46.36% من الأصوات، متقدّما على الرئيس المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري 41.22%.

وتخرج الرئيس الأرجنتيني الجديد في كلية الحقوق، وعمل عازفاً للجيتار كهاوٍ لفترة، ثم دخل عالم السياسة من بوابة الحملات الانتخابية في ثمانينيات القرن الماضي مع بداية الانفتاح السياسي.