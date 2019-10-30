ترند الموجز| الخطيب يسيطر على السوشيال ميديا..وموعد إجازة المولد.. و10 % علاوة للقطاع الخاص.. وحقيقة الفيروسات المميتة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الصحة تكشف حقيقة وجود فيروسات مميتة في الهواء.. وتحسم الجدل بشأن الالتهاب السحائي، وعلاوة 10% وحوافز شهرية.. بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص.. والقوى العاملة تعلن موعد الصرف، وهاشتاج ’’#عيد_ميلاد_بيبو_الاسطوره‘‘.. يكتسح السوشيال ميديا احتفالا بـ’’الخطيب‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الصحة تكشف حقيقة وجود فيروسات مميتة في الهواء.. وتحسم الجدل بشأن الالتهاب السحائي

نفت وزارة الصحة والسكان، الشائعات المتداولة حول وجود فيروسات أو ميكروبات مميتة في الهواء، مشيرة إلى أن مصر تطبق نظاماً لترصد الأمراض المعدية من أنجح الانظمة على مستوى العالم.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، الأربعاء، عدم وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضاً معدية للمواطنين، بالإضافة لعدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروسات مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن "نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية" يقوم بتغطية كافة المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية، وقادر على الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بمرض معدى، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بالإضافة إلى انتشار فرق الترصد للأمراض المعدية والوبائية في كافة المستشفيات ومديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن وجود غرفة الطوارئ الوقائية المركزية والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة الأحداث الصحية بكافة المحافظات.

كما أكد " عيد" مجدداً على عدم وجود أي إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ولفت" عيد" إلى أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائي الوبائي عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، حيث جاري تطعيم 7 ملايين تلميذ في السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي) خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك ضماناً لمنع انتشار أي أمراض وبائية في مصر.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، حيث تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة عنها.

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علاوة 10% وحوافز شهرية.. بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص.. والقوى العاملة تعلن موعد الصرف

أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف علاوة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الخاص، اعتبارا من يناير المقبل.

من جانبه، أكد هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن الوزارة وقعت يوم الثلاثاء، اتفاقية مع الاتحاد المصري للمستثمرين بخصوص العاملين بالقطاع الخاص ورفع مرتباتهم.

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" ، أنه وفقًا لقرار الرئيس السيسي برفع مرتبات العاملين في كل القطاعات العام والخاص، تم توقيع الاتفاقية التي تتضمن على زيادة 10% من المرتب الأساسي ويتم تنفيذها من يناير القادم، أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريًا ولا يوجد حد أقصى، مشيرًا إلى أن هناك مبلغا مقطوعا يضاف للعاملين بنظام الحوافز حوالي 150 جنيها.

وأكد أن الوزارة تتبع نظاما منذ سبتمبر الماضي، وهو الذهاب لمختلف المحافظات لتوقيع اتفاقية مع القطاع الخاص بكل محافظة لضمان حقوق العاملين بها، ومن المفترض توقيع اتفاقية جديدة في 5 ديسمبر بمحافظة المنيا، ويوم 10 ديسمبر بالغربية.

وقَّع وزير القوى العاملة، الثلاثاء ، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تقضى بصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى أول يناير 2019، بأثر رجعى، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى.

كما تضمنت الاتفاقية منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتباراً من أول يناير 2019، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة «لا تضاف للأجر الأساسى» مقدارها 150 جنيهاً.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان، إنّ صرف العلاوة يأتى بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بواقع 75 جنيهاً شهرياً، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ومنح العاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

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بعد الانخفاض القياسي.. تراجع جديد للدولار.. والعملة الخضراء تسجل أقل مستوى

واصلت أسعار الدولار، انخفاضها، الأربعاء، أمام الجنيه، في البنوك الحكومية والخاصة، بعد أن سجلت أقل سعر لها منذ التعويم.

وحققت العملة الخضراء، انخفاضا قياسيا، حيث وصلت لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، مسجلة 16.07 جنيها للشراء.

وسجلت العملة الأمريكية، الأربعاء، في البنك المركزي، أقل سعر للشراء بـ16,07 جنيها، فيما جاء أقل سعر للبيع في البنك التجارى الدولي CIB بـ 16٫17 جنيها.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، الأربعاء، وفقا لآخر التحديثات:

البنك المركزي المصري

١٦٫٠٧ جم شراء

١٦٫19 جم بيع

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بنك مصر

16.09 جنيه للشراء

16.19 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصرى

16.09 جنيه للشراء

16.19 جنيه للبيع

البنك التجارى الدولى

16.07 جنيه للشراء

16.17 جنيه للبيع

البنك العربى الافريقى الدولى

16.08 جنيه للشراء

16.18 جنيه للبيع



سعر الدولار في المصرف المتحد

16.09 جنيه للشراء

16.19 جنيه للبيع



مصرف ابوظبى الإسلامي

16.1 جنيه للشراء

16.2 جنيه للبيع

أسباب تراجع الدولار

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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القوى العاملة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

كشفت وزارة القوى العاملة، عن موعد إجازة المولد النبوى الشريف، للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان، الأربعاء، أن السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.



وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

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هاشتاج ’’#عيد_ميلاد_بيبو_الاسطوره‘‘.. يكتسح السوشيال ميديا احتفالا بـ’’الخطيب‘‘

احتفلت جماهير الكرة المصرية، الأربعاء، بعيد ميلاد الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ65.

ومن المعروف أن بيبو من مواليد 30 أكتوبر من عام 1954.

وتصدر هاشتاج "#عيد_ميلاد_بيبو_الاسطوره"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقدمت الجماهير، والشخصيات العامة، التهنئة للخطيب، كما تمنوا له الشفاء العاجل، بعدما تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

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