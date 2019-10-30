الناتو يطالب روسيا بسحب جميع القوات من أوكرانيا









اسماء السيد - كييف: رحب الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء بسحب الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا قواتهم من مناطق في شرق اوكرانيا، إلا أنه جدد دعوته لروسيا ب"سحب جميع قواتها".

والثلاثاء قام الجانبان بسحب قواتهما من منطقة مهمة في شرق أوكرانيا الذي تمزقه الحرب.

والانسحاب هو شرط مسبق لإجراء أول محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي والتي ستجري بوساطة فرنسا وألمانيا.

وقال ستولتنبرغ اثناء زيارته مدينة اوديسا الاوكرانية "نرحب بجميع الجهود لخفض التوترات".

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واضاف "ولكننا نعلم أن الطريق لا زال طويلا، لأنه لا تزال هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار".

وأكد أن الحلف "يؤكد بشكل واضح جدا أن على روسيا مسؤولية خاصة .. لسحب جميع جنودها وضباطها" من شرق أوكرانيا.

ومنذ توليه السلطة في أيار/مايو، يسعى الرئيس الأوكراني إلى احياء عملية السلام لإنهاء النزاع الانفصالي المستمر منذ خمس سنوات في شرق أوكرانيا والذي أودى بحياة نحو 13 الف شخص.

إلا أن تلك الجهود تعثرت بعد اخفاق القوات الأوكرانية والانفصاليين مرارا في الانسحاب من خطوط الجبهة بسبب تبادل اطلاق النار.

وتتهم كييف والدول الغربية الداعمة لها روسيا بادخال الجنود والأسلحة عبر الحدود لتصعيد النزاع. إلا أن موسكو تنفي هذه المزاعم.