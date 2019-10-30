هجوم دموي على قاعدة عسكرية جنوب شرق النيجر









اسماء السيد - نيامى: شن مسلحون هجوما داميا ليل الثلاثاء الأربعاء على قاعدة بلابرين العسكرية شمال ديفا جنوب شرق النيجر على الحدود مع نيجيريا حيث تنشط جماعة بوكو حرام الجهادية كما أفادت مصادر محلية لفرانس برس.

وبعد ظهر الأربعاء اكد مصدر بلدي لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه أن "ثكنة بلابرين العسكرية (على بعد 40 كلم من نغيغمي) استهدفت ليل أمس. ولم نسيطر بعد على الوضع" مشيرا إلى "سقوط 10 قتلى".

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وذكر المصدر أن "الهجوم شن عند قرابة الساعة 03,00 (02,00 ت غ)". وتابع المصدر البلدي "ما زلنا نجهل حقيقة الوضع. انها منطقة عسكرية وتستعد السلطات المدنية المحلية لدعم السكان".

وأكد مسؤول كبير في ديفا وقوع الهجوم موضحا "سقوط قتلى واحراق معدات عسكرية" دون التمكن من تقديم مزيد من التفاصيل.

في 19 من الجاري خطف عناصر من بوكو حرام رئيس بلدية بلدة كاباليوا القريبة من نغيغمي وزوجته. وفي نهاية آذار/مارس 2019 قتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في هجوم انتحاري وهجوم لبوكو حرام في نغيغمي نفسها.