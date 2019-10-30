شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بإنشاء مجمع خدمات بمركز أبو حمص بالبحيرة.. ودعم قرية جعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم إنشاء مجمع خدمات إدارية بمركز أبو حمص – محافظة البحيرة، يضم الإدارات الخدمية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت اللجنة إلي أنها انتهت إلي توصية في وقت سابق بقيام محافظة البحيرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإدراج مجمع الخدمات فى الخطة الاستثمارية للسنة المالية 2019/2020، ودعت إلى سرعة إدراج مجمع الخدمات وإنشاءه.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، بشأن عدم استكمال المشروعات المدرجة لقرية جعيف، إحدى القرى الأكثر احتياجا، مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، وذلك مثل المبني الإداري- مركز الشباب - وحدة المطافي - مكتب البريد)، بالإضافة إلى عدم التيسير على المواطنين في توصيل المرافق لهم.

وأكد ممثل الحكومة أن هناك إجراءات بدأت تتخذ بالفعل في قرية جعيف لأنها مدرجة ضمن القرى الأكثر احتياجا، ليتم توصيل الصرف الصحي لها، مع دفع 350 جنيها فقط للتوصيلات المنزلية.