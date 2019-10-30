أمن طنجة يوقف “حلوفة” ويحجز أزيد من 700 قرص مخدر كانت في حوزته

تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين مبحوث عنهما لتورطهما في قضايا تتعلق بالترويج للمخدرات القوية، وحجزت في حوزت أحدهما أزيد من 700 قرص مخدر كانت مخبأة داخل منزله المتواجد في الحي الجديد.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن الأمر يتعلق بشخص يدعى ” ي . ح ” الملقب ب”حلوفة”، يبلغ من العمر 38 عاما، وصديقه المسمى “م .ب” يبلغ من العمر 35 عاما، حيث أسفرت عملية تفتيش منزل “حلوفة” عن حجز كمية من الأقراص المخدرة بلغت 728 قرص مخدر ، كما تم حجز سيفين من الحجم الكبير و مبلغ مالي و عدد من الهواتف النقالة مشكوك في مصدرها.

هذا وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، و التي أمرت بإحالة القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معهما في الموضوع.