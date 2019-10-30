بعد عودة “سلام” لليوتوب.. لمجرد ينشر “كليب” جديد.. شاهده – فيديو

أصدر الفنان سعد لمجرد، اليوم الأربعاء، أغنية جديدة عبارة عن جنيريك خاص بمسلسل ” دابا تزيان”، الذي ينطلق عرضه، قريبا، على قناة إم بي سي 5.

وأصدر لمجرد، الأغنية، التي تحمل نفس عنوان المسلسل، على شكل كليب، عبارة عن لقطات تخص أحداث العمل، ويظهر فيها الفنانون، المشاركون فيه.

Advertisements

ويؤدي لمجرد جنيريك المسلسل، الذي تعود به والدته نزهة الركراكي، رفقة زميلها محمد الجم إلى شاشاة التلفاز بصحبة عدد من الممثلين في العمل، الذي يشرف عليه المخرج هشام لجباري.

وسبق أن زار لمجرد طاقم المسلسل في كواليس التصوير، أثناء زيارته الأخيرة للمغرب.

العمل، الذي تكلفت بتنفيذه شركة إنتاج مغربية لصالح “mbc مغرب”، يعرف مشاركة كل من مجدولين الإدريسي، وعزيز حطاب، والممثلة الشابة سلمى السيري، والممثل الشاب سيمو سدراتي، وآخرون، وينطلق عرضه قريبا.