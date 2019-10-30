قبل مباراة “الديربي”.. متولي وبانون يقودان مبادرة لحل “أزمة بنحليب” وإعادته للفريق الأول

يقود محسن متولي وبدر بانون، الثنائي الأكثر تأثيرا بفريق الرجاء البيضاوي، مبادرة لإنهاء “أزمة” محمود بنحليب، التي عكرت الأجواء داخل الفريق، في الفترة الأخيرة، بعد أن قررت إدارة النادي توقيفه، بسب سلوكه “غير الاحترافي”.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأخضر، فإن الثنائي المذكور استطاع إقناع المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، من أجل إعادة اللاعب للفريق الأول، وطي صفحة الخلاف معه، وهو الأمر الذي استجاب له كارتيرون بسرعة.

وأكدت المصادر ذاته، فإن متولي وبانون، بالإضافة إلى كارتيرون، سيربطون اتصالاتهم مع رئيس النادي جواد الزيات، من أجل طي صفحة الخلاف بشكل نهائي، والعفو عن اللاعب.

ومن المرتقب أن يطالب النادي من اللاعب بتقديم اعتذار رسمي للمدرب ولكل مكونات الفريق، حتى يعود لتداريب الفريق الأول، وينخرط في المعسكر التدريبي المغلق ببوزنيقة، استعدادا لمباراة “الديربي” القادم، أمام الوداد.

جدير ذكره، أن الرجاء كان قد قرر توقيف بن حليب عن اللعب، وإنزاله لفريق الأمل، بالإضافة إلى عرضه على اللجنة التأديبية، بعد أن رفض في وقت سابق، دخول مباراة رجاء بني ملال كبديل، وتمرد على قرارات المدرب كارتيرون.