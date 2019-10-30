محنة حقيقية.. سكان ضواحي وزان في ظلام دامس لأزيد من شهرين

يعيش سكان دوار “اظهار منقاش”، التابع لجماعة “قلعة بوقرة”، ضواحي وزان في ظلام دامس، منذ أزيد من شهر.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن سكان الدوار المذكور يعانون انقطاع التيار الكهربائي، منذ 28 غشت الماضي، بسبب احتراق محول كهربائي.

وأوردت المصادر ذاتها أن الجهات المسؤولة عن المكتب الوطني للكهرباء، لم تتكمن منذ التاريخ المذكور من استبدال المحول الكهربائي، ليعيش سكان دوار “اظهار منقاش” محنة حقيقية، ومعاناة كبيرة مع الظلام الدامس، إضافة إلى تكبدهم خسائر كبيرة.

ويطالب سكان “اظهار منقاش” برفع الضرر عنهم، وينددون في الوقت نفسه بتجاهل المسؤولين لمعاناتهم، وتماطلهم في إصلاح العطب، لاسيما أنهم على هذا الوضع منذ 28 غشت الماضي.