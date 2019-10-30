لقي شاب، في مقتبل العمر، مصرعه غرقاً، مساء أمس الثلاثاء، في شاطئ “بلايت خيرة” في الداخلة، حيث كان يسبح رفقة أصدقائه.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالك في العشرينات من عمره، وكان يسبح في البحر رفقة زملائه، حيث تعرض بشكل مفاجئ للغرق، من دون معرفة أسباب، وحيثيات الحادث.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الإنقاذ، التابعة للوقاية المدنية، هرعت إلى عين المكان فور علمها بالخبر، لإنقاذ الشاب، لكن المحاولة باءت بالفشل.
وحلت في عين المكان مختلف المصالح الأمنية المختصة، حيث تم انتشال جثة الضحية، ونقلها صوب مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لمدينة الداخلة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق شاب في شاطئ مدينة الداخلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.