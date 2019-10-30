الأسطورة مارادونا كان قريبا من تدريب الرجاء البيضاوي!

قال يوسف حيجوب، وكيل لاعبين ومنظم المباريات الدولية، إن الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، نجم المنتخب الأرجنتيني، ومدربه السابق، كان قريبا جدا من تدريب فريق الرجاء البيضاوي.

وكتب حيجوب، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إن ” مارادونا كان قريبا بنسبة 95 بالمائة من تدريب فريق الرجاء البيضاوي، خلال كأس العالم للأندية سنة 2013″، والتي بلغ فيها المباراة النهائية.

وكن الرجاء البيضاوي، الذي كان يرأسه محمد بودريقة، قد تعاقد مع التونسي فوزي البنزرتي خلفا لمحمد فاخر، والذي كان قد قاد الفريق الأخضر للتتويج بلقب البطولة، وبلوغ “الموندياليتو”.