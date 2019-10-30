تقرير: وسائل منع الحمل ازدادت انتشارا عند المغربيات بـ265% خلال 4 عقود

قال التقرير الوطني حول السكان والتنمية في المغرب، الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط، صباح اليوم الأربعاء، إن انتشار وسائل منع الحمل ازداد ما بين 1979-1980 و2018 بنسبة 265 في المائة، بالنسبة إلى جميع الوسائل، والأساليب الحديثة.
وسجل التقرير أنه في المغرب، تم تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة، منذ عام 1966، إلا أنها لم تتكاثف، إلا في سنوات 1980، فبعدما كانت محدودة جدا في ستينيات القرن، إذ فقط 8 في المائة من النساء کن يستخدمن وسيلة منع الحمل، ارتفع معدل انتشارها إلى 19 في المائة، عام 1980، وإلى 50,3 في المائة، عام 1995، ثم إلى 63 في المائة، عام 2003.
وفي عام 2018، وصلت نسبة استعمال موانع الحمل إلى 70,8 في المائة، وفقا للبحث الوطني حول السكان والصحة العائلية.
وأوضح التقرير ذاته أنه، في عام 1995، كان انتشار وسائل منع الحمل إجمالا أعلى في الوسط الحضري منه في الوسط القروي، (64 في المائة و39 في المائة على التوالي، بفارق 25 نقطة).
وبدأ الفارق بين الوسطين يتجه إلى الانخفاض، إذ في عام 2011، بلغ معدل انتشار وسائل منع الحمل لدى النساء الحضريات 68,9 في المائة، ونسبة النساء القرويات 65,5 في المائة، مما قلل الفارق إلى 3,4 نقط.
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