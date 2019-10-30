الويلزي غاريث بيل والدوري الصيني يقربان حكيم زياش من ريال مدريد

عاد إسم النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، ليطرح بقوة من جديدة، في الساحة الإعلامية الإسبانية، وذلك بعد أن تناولت العديد من التقارير الصحفية في البلاد، خبر رغبة ريال مدريد، في تقديم عرض رسمي لأجاكس، من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسب صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، فإن النادي الملكي يرغب فعلا في ضم النجم المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تعزيز خط الوسط، بعد تراجع مستوى الثنائي طوني كروس ولوكا مودريتش.

وأكدت الصحيفة نفسها أن الدافع الكبير الذي سيدفع ريال مدريد إلى تقديم هذا العرض، هو بيع النجم الويلزي غاريث بايل، يناير القادم، لأحد أندية الدوري الصيني الممتاز، حيث يرغب في الاستفادة من عائدات هذا الانتقال لإبرام الصفقة.

وكان ريال مدريد، قد أعلن عدم رغبته في عقد صفقات هذا الشتاء، غير أن حاجته لصانع ألعاب، قد تحتم عليه فعل ذلك، بعد تراجع مستوى الثنائي السالف الذكر، منذ بداية هذا الموسم، خاصة وأن النجم المغربي يملك كل المقومات التي تؤهله لسد الفراغ.

من جانبه، وحسب نفس المصدر، فإن زياش أخبر مقربيه بأنه يرغب فعلا في الانتقال إلى الريال، الشهر المقبل، من أجل تحقيق حلمه باللعب مع كبار القارة الأروبية.