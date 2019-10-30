مصرع سائق دراجة نارية بحادث قرب طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق قرب مدينة طبرية، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّ المركز تلقى بلاغا قرابة الساعة 12:04 حول اصطدام دراجة نارية بشاحنة في طبرية، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب (55 عامًا) سائق الدراجة النارية وهو فاقد الوعي وموصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، وأحيل إلى استكمال العلاج في مستشفى "بيلنسون"، ولاحقًا تمّ إقرار وفاته وهو من سكان منطقة الجليل، شمالي البلاد.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.