السينما المكسيكية ضيفة مهرجان القاهرة السينمائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على السينما المكسيكية كـ"ضيف شرف" خلال دورته الحادي والأربعين، التي تقام شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

ويعرض المهرجان بهذه المناسبة ثمانية أفلام مكسيكية ويكرم اثنين من صناعها هما كاتب السيناريو والمخرج، جويرمو أرياجا، والمخرج، كارلوس ريجاديس.

كما يحل ضيفا على المهرجان المخرج، جابرييل ريبشتاين، الحائز على جائزة أفضل عمل أول من مهرجان برلين السينمائي عام 2015، وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين.

وقال رئيس المهرجان، المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي، في بيان "هناك تشابه كبير بين السينما المكسيكية والسينما المصرية عبر الأزمنة، كلاهما مر بعصور ذهبية خرج خلالها عدد من الكلاسيكيات، التي أثرت السينما المحلية والإقليمية وأحيانا العالمية".

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وأضاف "أيضا كانت هناك فترة ركود سوداء على المستوى الفني أو في حجم الإنتاج، لكن السينما المكسيكية استطاعت بفضل جيل جديد من المخرجين أن تعود في الصدارة مرة أخرى".

من جانبه، قال سفير المكسيك بالقاهرة أوكتابيو تريب إن اختيار السينما المكسيكية "ضيف شرف" مهرجان القاهرة السينمائي "يعد حافزا هاما لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون بين المكسيك وأفريقيا والشرق الأوسط" مشيرا إلى أن المهرجان مناسبة للقاء صناع السينما من أنحاء العالم.

وتقام الدورة الحادية والأربعون للمهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر تشرين الثاني بمشاركة نحو 150 فيلما من 63 دولة. وتحمل الدورة اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان الذي توفي في تموز/ يوليو الماضي.