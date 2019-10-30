شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المليشيا تفتح نيرانها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

تواصلت الإنتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مدينة حيس جنوبي الحديدة. حيث استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة. Advertisements وقالت مصادر محلية في حيس إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الاحياء السكنية ومنازل المواطنين في المدينة. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على المواطنين المارة في الطرقات والأسواق العامة وسط المدينة. وأشارت المصدر أن إستهداف مليشيا الحوثي خلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي والسكان لاسيما النساء والأطفال جراء الإسهداف الحوثي للمدينة.

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