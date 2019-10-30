شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحوثية تفرض عناصرها بمناصب تربوية وتمارس الطائفية في إب والان مع التفاصيل
ذكرت مصادر تربوية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت عناصرها بمناصب تربوية في إب وتواصل ممارساتها الطائفية والعنصرية بحق التعليم في اليمن.
وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي الزمت المدارس الأهلية والحكومية بإقامة فعاليات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأجبرت طالبات المدارس على لبس اللون الأخضر، الذي تستخدمه المليشيات الشيعية في مختلف البلدان، والمستورد من إيران كشعاراً للمظلومية.
وتفرض مليشيا الحوثي الإنقلابية جبايات وإتاوات مالية كبيرة على المواطنين والتجار في عزلة وراف بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، دعما لما تقول إنه بمناسبة المولد النبوي في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وأوبئة تنتشر في أوساط المواطنين بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. الحوثية تفرض عناصرها بمناصب تربوية وتمارس الطائفية في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.