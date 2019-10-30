شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحوثية تفرض عناصرها بمناصب تربوية وتمارس الطائفية في إب والان مع التفاصيل

ذكرت مصادر تربوية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت عناصرها بمناصب تربوية في إب وتواصل ممارساتها الطائفية والعنصرية بحق التعليم في اليمن.

وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي الزمت المدارس الأهلية والحكومية بإقامة فعاليات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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وأجبرت طالبات المدارس على لبس اللون الأخضر، الذي تستخدمه المليشيات الشيعية في مختلف البلدان، والمستورد من إيران كشعاراً للمظلومية.

وتفرض مليشيا الحوثي الإنقلابية جبايات وإتاوات مالية كبيرة على المواطنين والتجار في عزلة وراف بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، دعما لما تقول إنه بمناسبة المولد النبوي في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وأوبئة تنتشر في أوساط المواطنين بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.