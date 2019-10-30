شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مواقف الإمارات كانت تؤكد دائماً الحرص على اليمن وشعبه والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، جاء اتفاق الرياض لإعادة ضبط الأمور في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، بهدف حفظ الأمن والاستقرار.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء ليعلم صوت الحوار ويغلب لغة العقل في سبيل عدم تشتت الجهود الرامية لتحرير كامل أراضي اليمن ولجعل المفاوضات لغة وحيدة للتعامل مع الملفات كافة بين الفرقاء الرافضين للانقلاب والذين يسعون بدعم دول التحالف العربي لإنهاء أزمة اليمن وطي صفحة الانقلاب وما ترتب عليها بهدف التوجه نحو البناء والتأسيس لمستقبل الشعب اليمني وفق ما يرضي جميع الأطراف.

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وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "دعم اليمن وأهله ومستقبله" .. أن هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه كان للإمارات الدور الأكبر بدعم آليته وتأكيدها على أهمية حل أي خلاف بين الأطراف اليمنيين عبر تغليب لغة العقل ومنطق الحكمة، خاصة أن دعم الأشقاء وتلمس احتياجاتهم على الصعد كافة، هو موقف تاريخي ثابت لم يتوقف يوماً، واليوم يأخذ الدعم صوراً أكثر توسعاً وزخماً لدعمهم على تجاوز المحنة والظروف الصعبة التي تسببت بها المحاولة الانقلابية الغاشمة تبعاً لأجندة إيران في التوسع والتمدد والتدخل في شؤون دول الجوار وكل مكان يمكنها أن تحدث فيه فوضى وأزمات.

وأشارت إلى أن مواقف الإمارات كانت تؤكد دائماً الحرص على اليمن وشعبه، ولولا الدعم الإغاثي والإنساني لربما كان الوضع أصعب من أن يحتمل، إذ كانت توجيهات القيادة الحكيمة في الإمارات بتقديم كل ما يحتاجه الأشقاء، فالمساعدات العاجلة في سباق مع الزمن وإعادة تأهيل ما دمرته مليشيات الحوثي الإيرانية لا يتوقف، وإعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية كالمدارس والمستشفيات أمر أساسي واستحوذ على قسم كبير من الدعم الذي تقدمه الدولة، وذلك في محاولات حثيثة لمنع ضياع أجيال من الأطفال فضلا عن المواقف التي استهدفت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كالأعراس الجماعية التي يتم تنظيمها بهدف تأمين متطلبات الشعب اليمني وإعانته على استعادة دورة الحياة الطبيعية.

وأوضحت في الختام أن كل ما يحتاجه اليمن لتجاوز الظروف التي يمر بها منذ سنوات، كان من ضمن سياسة الدولة إنسانياً وعسكرياً ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكان لمدينة عدن النصيب الكبير لتكون بمكانتها قادرة على تأكيد رغبة الشعب اليمني في الخلاص من الانقلابيين ومن قبلوا الارتهان، فضلاً عن ما تمثله عدن من مكانة تاريخية وسياسية شديدة الأهمية وما يشكله استقرارها وأمنها وسلامتها بعد أن تم دحر المليشيات والقضاء على الإرهاب، من دافع قوي لمواصلة مسيرة التحرير في اليمن، وتأكيد الإرادة القوية بأن المخطط الانقلابي لم ولن يكتب له النجاح بوجود دعم أخوي صادق من قبل السعودية والإمارات وما تبذلانه من جهود لإنقاذ اليمن.