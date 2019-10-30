شكرا لقرائتكم خبر عن سقطرى.. المتظاهرون ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة ويطالبون بإقالة محروس والان مع التفاصيل

تزايد اعداد المتظاهرين المطالبين بطرد المحافظ في جزيرة سقطرى. وأكدت مصادر محلية إن المتظاهرين ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة. وأكدت المصادر أن المتظاهرين رفعوا مطلب إقالة المحافظ رمزي محروس المقرب من الإخوان. Advertisements ولفت المتظاهرون إلى أن الاعتصام سيستمر أمام مبنى المحافظة حتى إقالة المحافظ. وشهدت المحافظة، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 30، 2019، تظاهرة حاشدة للمطالبة بإصلاحات.

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