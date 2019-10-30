علي عدنان يلمح الى عودته لاوروبا

وتواجد عدنان في ساحة التحرير وسط بغداد، امس الثلاثاء، بتقديمه الطعام للمتظاهرين.

وقال عدنان في تصريح لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الايطالية، "لقد فعلت شيئًا طبيعياً، اقترحه القلب، أعتقد أن أي شخص مستعد لمساعدة شعبه، لم استع ان ارحل الى كندا في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق".



واضاف "مع أسرتي ، بدأنا في الصباح الباكر بتوزقع الطعام وحتى المساء، إنه أقل ما يمكن أن نفعله، لكنني لا أريد مجاملات أو كلمات جميلة نحونا، ارغب في تكرار هذا الامر"، مبيناً ان "الشعب العراقي رائع، نحن نحب الحياة، كل هذا يجب أن ينتهي".

وعن تجربته مع فانكوفر وابتكابس الكندي والدوري الاميركي، أكد عدنان أن "بطولة الدوري الاميركي، بطولة جيدة وأنا سعيد هناك، لكن في المستقبل آمل أن ألعب مرة أخرى في أوروبا وربما الى ايطاليا".



وعن فريقه السابق اتلانتا، اوضح عدنان بالقول، ""في بيرغامو يحققون نتائج استثنائية، أنا سعيد للفريق وقبل كل شيء، لرفاقي السابقين".

عدنان سبق وان لعب في الدوري الايطالي "سيريا آ"، حيث لعب 70 مباراة مع أودينيزي من 2015 إلى 2018 ، أربعة فقط مع أتالانتا من أب 2018 إلى آذار 2019.

