تصميم جديد لهاتف قابل للطي أفقياً من 'سامسونغ'

ونشرت عملاقة التقنية الكورية مقطع فيديو يكشف عن التصميم الجديد الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المطورين الخاص بسامسونغ Samsung Developer Conference 2019 بالولايات المتحدة.

وبعد سنوات من ضعف الابتكار في سوق الهواتف الذكية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات العديد من الشركات، سعت شركات عدة إلى تقديم تصميم جديد ومبتكر في السوق، ومنها الهواتف القابلة للطي التي ظهر أن تطويرها ليس بالأمر السهل. فمع أن شركة سامسونغ أعلنت عن هاتف غالاكسي فولد في شباط/فبراير الماضي – إلى جانب هواتف غالاكسي إس 10 الرائدة – إلا أن أخطاء في التصميم اضطرتها إلى سحب العينات التي أعطتها لبعض الصحافيين التقنيين وتأجيل الإطلاق الذي كان مقرراً في نيسان/إبريل الماضي.



وبعد إصلاح تلك الأخطاء، التي تركزت على الشاشة والمفاصل التي تجمع بين جزئي الهاتف القابلين للطي، بدأت سامسونغ إطلاق الهاتف في عدد من الأسواق العالمية في أيلول/سبتمبر الماضي، ومع أنه متاح بسعر مرتفع يبلغ 1.980 دولاراً أميركياً غير أن التقارير الأولية تظهر أن الهاتف يحظى بالقبول المطلوب، الذي يبدو أنه شجع سامسونغ على الترويج للجيل الثاني من الهاتف.

يُشار إلى أن سامسونغ سعت من خلال إطلاق هاتف غالاكسي فولد إلى أن تكون سباقة في تقديم جيل جديد من الهواتف الذي تؤهلها للحفاظ على مركزها الأول في السوق، خاصة بعد الصعود الهائل لمنافستها الصينية هواوي، التي أعلنت هي الأخرى عن هاتف قابل للطي تحت اسم "ميت إكس" Mate X في شباط/فبراير الماضي، ولكنه لم يُطرح في السوق حتى الآن.



أما عن التصميم الجديد، الذي أعلنت عنه سامسونغ الثلاثاء، فهو يشبه الهواتف التقليدية التي تُطوى أفقياً.

ولم تكشف سامسونغ عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالتصميم الجديد، إذ لا يُعلم متى تعتزم إطلاقه.

كما قالت لوكالة رويترز في بيان: "في حين أنه لا يمكننا التعليق على المنتجات المستقبلية، إلا إن سامسونغ ملتزمة بريادة الفئة القابلة للطي، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أشكال جديدة".