العثور على 12 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة تبريد بمدينة بلجيكية

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الأربعاء، العثور على 12 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة تبريد خارج مدينة أنتويرب شمال العاصمة بروكسل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". وقال ناطق باسم الشرطة البلجيكية، إن سائقا أبلغ رجال الأمن بوجود الشاحنة في منطقة خاصة بركن السيارات، ولدى وصول عناصر الشرطة عثروا على 12 بالغا من أصل سوري وسوداني، وقاموا بتحويلهم لمكتب الهجرة بمدينة أنتويرب.



يذكر أن السلطات البريطانية عثرت الأسبوع الماضي على جثث 8 نساء و 31 رجلا، داخل شاحنة مسجلة في بلغاريا في موقع صناعي بمنطقة غرايز جنوب شرق بريطانيا.

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