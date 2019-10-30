- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نقل متظاهرون في هونغ كونغ أساليب احتجاجاتهم من النزول إلى الشارع إلى استخدام أنواع من الوشوم على أجسادهم.
ويستخدم فنان الوشوم مايك تشان الإبرة والحبر الخاص في رسم الوشم على أجساد متظاهرين في خطوة يرى أنه يعبر فيها عن مساهمته في الاحتجاجات ضد السلطات في هونغ كونغ.
ويشير تشان إلى أن وشم الوجه الذي يرتدي قناع الوقاية من الغاز والخوذة والنظارات إضافة إلى وشم اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أصبحت من أكثر الرسوم التي يقبل المحتجون عليها، راغبين في استخدام كل الأساليب المتاحة للتعبير عن مطالبهم ومواقفهم.
وقد سعى عدد من المحتجين إلى إخفاء هوياتهم باستخدام أقنعة الوجه تجنبا لتعرضهم للاعتقال في حملات تنفذها السلطات الأمنية.
وتقول ماري وهي تقوم بوشم رسم على فخذها إن بعض المحتجين يرغبون بالتعبير عن مطالبهم ودعمهم للاحتجاجات بشكل سلمي ولا يملكون الشجاعة ليكونوا في مواجهة مع شرطة مكافحة الشغب.
وواصلت الاحتجاجات أسبوعها الحادي والعشرين الأحد، حيث أشعل المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء النار في المتاجر وألقوا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي.
وانطلقت موجة التظاهرات في المدينة من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك، غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل تم رفع سقف مطالبها إلى الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
وأضرم المتظاهرون النار بشكل متكرر في واجهات المتاجر والشركات بما في ذلك البنوك، وخاصة تلك التي تملكها شركات البر الرئيسي الصيني.
ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل متزايد من جانب بكين في هونغ كونغ، والتي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" والتي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا يتمتع بها البر الرئيسي.
وتنفي الصين التدخل وتتهم حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بإثارة المشاكل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: طريقة احتجاج فريدة من نوعها في هونغ كونغ... هل تنتقل الى العراق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.