بالصور: طريقة احتجاج فريدة من نوعها في هونغ كونغ... هل تنتقل الى العراق؟

نقل متظاهرون في هونغ كونغ أساليب احتجاجاتهم من النزول إلى الشارع إلى استخدام أنواع من الوشوم على أجسادهم.

وأصبحت وشوم التظاهرات دارجة في البلاد وتلقى إقبالا بحسب تقرير نشرته أسوشيتد برس. ويستخدم فنان الوشوم مايك تشان الإبرة والحبر الخاص في رسم الوشم على أجساد متظاهرين في خطوة يرى أنه يعبر فيها عن مساهمته في الاحتجاجات ضد السلطات في هونغ كونغ.



ويشير تشان إلى أن وشم الوجه الذي يرتدي قناع الوقاية من الغاز والخوذة والنظارات إضافة إلى وشم اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أصبحت من أكثر الرسوم التي يقبل المحتجون عليها، راغبين في استخدام كل الأساليب المتاحة للتعبير عن مطالبهم ومواقفهم. ويشير تشان إلى أن وشم الوجه الذي يرتدي قناع الوقاية من الغاز والخوذة والنظارات إضافة إلى وشم اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أصبحت من أكثر الرسوم التي يقبل المحتجون عليها، راغبين في استخدام كل الأساليب المتاحة للتعبير عن مطالبهم ومواقفهم.

ويؤكد تشان أنه يرسم هذه الوشوم مجانا في خطوة يعتبرها شبيهة بمن يوزعون المياه خلال التظاهرات، إذ قام برسم أكثر من 70 وشما للتظاهرات حتى الأن. وقد سعى عدد من المحتجين إلى إخفاء هوياتهم باستخدام أقنعة الوجه تجنبا لتعرضهم للاعتقال في حملات تنفذها السلطات الأمنية. وتقول ماري وهي تقوم بوشم رسم على فخذها إن بعض المحتجين يرغبون بالتعبير عن مطالبهم ودعمهم للاحتجاجات بشكل سلمي ولا يملكون الشجاعة ليكونوا في مواجهة مع شرطة مكافحة الشغب.

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وذكرت أنها شاركت في فعاليات سلمية اشتملت على الغناء والوقوف فقط، ولكنها تخشى أن تتعرض للاعتقال أو الضرب في حال كانت في الصفوف الأولى. وواصلت الاحتجاجات أسبوعها الحادي والعشرين الأحد، حيث أشعل المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء النار في المتاجر وألقوا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي. وانطلقت موجة التظاهرات في المدينة من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك، غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل تم رفع سقف مطالبها إلى الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.