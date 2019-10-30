قائد عمليات بغداد يعلن اعتقال عصابات كانت تستهدف المتظاهرين

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الاربعاء، عن اعتقال عصابات كانت تستهدف المتظاهرين.
وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "اعتقال عصابات ارهابية كانت تستهدف المتظاهرين في مناطق عدة من بغداد".
وبشأن حظر التجوال في العاصمة بعد الثانية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا، دعا المحمداوي المواطنين قائلا، "نهيب بالمواطنين الالتزام بحظر التجوال".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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