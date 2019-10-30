دمرت حرائق "كينكايد فاير" التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، حوالي 189 مبنى.
ووفقا لوسائل إعلام أميركية، يواصل رجال الإطفاء في كاليفورنيا مكافحة حرائق ضخمة، انتشرت على مساحة أكثر من 30 ألف هكتار بين عشية وضحاها.
وأرغمت السلطات على طلب إخلاء منازل حوالي 156 ألف شخص. وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم في وقت سابق حالة إنذار أحمر بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق.
واجتاح حريق "كينكايد فاير" منطقة معروفة بزراعة الكروم وإنتاج النبيذ في مقاطعة سونوما قرب سان فرانسيسكو. وزار حاكم الولاية غايفن نيوسوم المكان، قائلاً لصحفيين إنه يشبه "ساحة حرب".
وأرغمت السلطات على طلب إخلاء منازل حوالي 156 ألف شخص. وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم في وقت سابق حالة إنذار أحمر بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق.
واجتاح حريق "كينكايد فاير" منطقة معروفة بزراعة الكروم وإنتاج النبيذ في مقاطعة سونوما قرب سان فرانسيسكو. وزار حاكم الولاية غايفن نيوسوم المكان، قائلاً لصحفيين إنه يشبه "ساحة حرب".
كانت هذه تفاصيل خبر كاليفورنيا تشبه 'ساحة حرب'... وهذه حصيلة الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.