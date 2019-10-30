عمليات بغداد تصدر تنويهاً بشأن فرض حظر التجوال

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، تنويهاً بشأن فرض حظر التجوال، مؤكدة أن الحظر هو لحماية المتظاهرين.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرض حظر التجوال هو لحماية المتظاهرين من المندسين والخلايا الإرهابية".
وأضاف البيان أن "قيادة عمليات بغداد تهيب بالمواطنين الكرام ومن اجل سلامتهم الالتزام بتوقيتات حظر التجوال والتعاون مع الأجهزة الأمنية".
واعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اول امس الاثنين، عن فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً.
وأضاف البيان أن "قيادة عمليات بغداد تهيب بالمواطنين الكرام ومن اجل سلامتهم الالتزام بتوقيتات حظر التجوال والتعاون مع الأجهزة الأمنية".
واعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اول امس الاثنين، عن فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً.
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